Plajlara dijital çevre karnesi: Olası riskler artık anlık görülebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenli yüzme alanlarını tercih edebilmesi için bin 436 plaja ait dijital karne sistemini erişime açtı.

Sistem üzerinden plajların çevresel durumu incelenebilirken, Sağlık Bakanlığı da deniz suyu analiz sonuçlarını düzenli olarak yayımlıyor.

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelindeki 1.436 plaja ait dijital karne sistemini kullanıma açtı.

Uygulama sayesinde vatandaşlar, plajların fiziksel özellikleri, çevresel durumu, olası kirletici kaynakları ve risk unsurları hakkında bilgi alabiliyor.

Sağlık Bakanlığı ise denize ve göle kıyısı bulunan 35 ilde yüzme sezonu boyunca 15 günde bir gerçekleştirdiği deniz suyu analizlerinin sonuçlarını paylaşarak, tatilcilerin gitmeyi planladıkları plajların güncel su kalitesini önceden öğrenmesine olanak sağlıyor.

Antalya ilk sırada

Türkiye, 2026 yılında 580 Mavi Bayraklı plajla dünyada üçüncü sıradakiyerini korurken, bu ünvanı alabilmek için plajların deniz suyu kalitesinden hijyen koşullarına, cankurtaran hizmetlerinden engelli erişimine kadar 33 uluslararası kriteri karşılaması gerekiyor.

Mavi Bayrak sıralamasında 232 plajla Antalya ilk sırada yer alırken, Muğla 113, İzmir 60, Balıkesir 45 ve Aydın 39 plajla öne çıkan iller arasında bulunuyor.