Polat çifti davasında yeni gelişme: Şirketlere atanan kayyım kararı kaldırıldı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, Sezgin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı kara para aklama davasında ara karar açıklandı. Duruşma, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

TMSF kayyumluğu kaldırıldı

Polat ailesine ait şirketlerde TMSF kayyumluğu kaldırıldı. Artık şirketler doğrudan kayyum yönetiminde değil. Polatlar tarafından işletilecek ancak mahkeme kararıyla denetim altında olacak. Yani TMSF sürecin içinden çekildi ama şirketlerin tüm mali hareketleri mahkemece belirlenen denetçiler tarafından izlenecek.

Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi

Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme, sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.