Polat çiftinin avukatı gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Haydar Enes Çetinkaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin aavukatı Haydar Enes Çetinkaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Daha önce 2023 yılında Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gerçekleştirilen operasyon sırasında da gözaltına alınan Çetinkaya, o dönemde ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Polat çiftinin avukatlarından Çetinkaya hakkında yeni bir adli süreç başlatılırken, gözaltı işleminin yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.