Polat çiftinin avukatından ilk açıklama: Bu insanlar memleketin günah keçisi mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı. Bu isimler arasında Dilan ve Engin Polat çifti de yer aldı.

"Bu insanlar bu memleketin günah keçisi mi?"

Polat çiftinin avukatı Osman Eryiğit, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Artık memlekette yapılan her operasyonda Dilan ve Engin Polat'ın da işin içine dahil edilmesine anlam veremez hale geldik, durum böyle olunca halk bu insanlara potansiyel suçlu gözüyle bakmaya başladı, soruşturmalar neticesinde suçsuzlukları ortaya çıkıyor ama o zamana kadar da kurbağanın canı çıkıyor tabiri caizse, bu insanlar bu memleketin günah keçisi mi kardeşim? Daha yeni bu insanların saç örneklerine kadar Adli Tıp Kurumunda inceleme yapıldı, sonuçlar temiz. Nerede bizim müvekkillerin lekelenmeme hakkı?"

9 ay tutuklu kalmıştı

Polat çifti, daha önce "Suç örgütü kurma", "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapisle yargılanmış ve Dilan Polat 9 ay tutuklu yargılandıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Aynı dava kapsamında tutuklu yargılanan Engin Polat da 6 Eylül’de tahliye edilmişti.