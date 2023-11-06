Polat çiftinin şirketlerine kayyım atanması talep edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin 27 şirketine kayyım atanmasını talep etti.

Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde, 27 şirket kayyım tarafından yönetilecek.

Öte yandan, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan ve aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 18 kişiyle ilgili soruşturmanın da derinleştirildiği, savcılığın yeni tanıkları dinlediği aktarıldı.