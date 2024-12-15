Polenez işçileri açlık grevine devam ediyor! "Fabrika devleti tanımıyor"

Polenez gıda fabrikasında 146 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldı. 5 aydır haklarının geri verilmesini isteyen işçiler, son olarak Çatalca Adliyesi önünde açlık grevine başladı. Eylemde 1 hafta geride kalırken işçiler adına Tek Gıda-İş yetkilisi konuştu.

Bugünkü nöbette Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Ürdünlü kraliyet ailesine ait fabrikayla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın müfettiş gönderdiğini ve çıkan rapor doğrultusunda fabrika hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığı da bu şirket ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Durdu, "Atılan 146 işçinin tamamının Anayasa'dan kaynaklı sendikal hakkını kullandığı için işten atıldığı, işverenin İŞKUR’a haber vermeden işçi attığını tespit ederek Çalışma Bakanlığı da bu şirketle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu fabrika, bütün hukuku altüst ederek gündelik işçiler getirdi. Et ve süt ürünleri üretim yapan şirketlerin çalışanlarının sağlık raporu olması şartı vardır, hijyen raporlarının olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nı, il tarım müdürlüklerini göreve davet ediyoruz. Burada bu şirketle ilgili yaptırım yapan hiçbir güç yok." tepkisini gösterdi.

'Fabrika, devleti tanımıyor'

"bize, ‘özel sektör, çok fazla bir şey yapamıyoruz.' diyorlar. Allah aşkına özel sektör dediğiniz bir fabrika, devletin yasalarından, Türkiye Cumhuriyeti devletinden büyük müdür, küçük müdür?" diye soran Durdu, "Çatalca Kaymakamı, vali devlettir. Bu şirketin yetkililerini görüşmeye çağırıyor. ‘Ben tanımıyorum, gitmiyorum’ diyecek kadar küstahlaşıyorlar. Devleti tanımayan şirkete, devletin en üst mertebesindeki görevlilerin bu devleti tanıtması gerekmiyor mu?" şeklinde konuştu.

Kadın işçilerin 8 gündür sandalyelerin üstünde, eksi 5 derecelerde battaniyelere sarılarak Çatalca Adliyesi'ni önünde adaletin adalet aradığını belirten Durdu, "Bu memleketin işçisini, yasasını, kanununu koruyacak bir tane yürekli hakim, savcı yok mu?" ifadelerini kullandı.

"Devletin yetkilileri ne zaman harekete geçecek?"

Ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını vurgulayan Durdu, "Bu memlekette bir şeylerin düzelmesi için illaki birilerinin ölmesi mi lazım? Burada Polonez işçilerinden bir tanesi öldüğünde devletin yetkilileri o zaman mı harekete geçecek?" sorusunu yöneltti.