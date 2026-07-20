Polis, adliye personeli ve avukatlara "köstebek" operasyonu: 50 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin bazı kamu görevlileriyle bağlantı kurarak çıkar temelli ilişkiler geliştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, bu temasların örgütün faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla kullanıldığı iddiaları da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerinin; görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç şerhi ve gümrük geçişi gibi sorgulamalarla bilgi aldığı belirlendi.

50 gözaltı kararı

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içerisinde bulundukları değerlendirilen 50 şüpheliden 27'sinin, farklı kurumlarda aktif olarak görev yapan kamu görevlileri olduğu öğrenildi.

12 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilere yönelik operasyon kapsamında İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslerde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklama;

“Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve karşılıklı menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmalarda, örgüt yöneticilerinin ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç/aranma kaydı/ yakalama kaydı/kırmızı bülten/ araç şerhi/ gümrük geçişi gibi sorgulamalarla bilgi aldıklarının tespit edildiği anlaşılmakla;

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden ve suç örgütleri ile menfaat ilişkisi içerisinde bulundukları değerlendirilen 27 si farklı kurumlarda aktif kamu görevlisi, 50 şüpheli hakkında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 20.07.2026 tarihinde gözaltı, (İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde belirlenen adreslerinde), arama ve el koyma talimatı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı”