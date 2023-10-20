Polis aracına çarpıp 9 kişiyi yaralayan sürücü yakalandı

Maltepe'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alındı, olayda yaralanan 2'si ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor.

Sancaktepe'de yapılan uygulama sırasında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonu, Büyükyalı'da uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarptı.

Yaşanan kaza sonucu biri bekçi, biri polis memuru ağır yaralanırken, hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu durdurularak gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 02.00 sıralarında S.A'nın (22) kullandığı hafriyat kamyonunun, Sancaktepe'de uygulama yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aktarıldı.

Aracın daha sonra Maltepe Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 10 kilometre devam eden kovalamacanın ardından şüpheli şahsın Ataşehir İnönü Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır, biri bekçi, 6'sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.