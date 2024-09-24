Polis katili Yunus Emre Geçti hakkında kritik detay! İhlale karşın tutuklanmadı

İstanbul Ümraniye'de, 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin polisten kaçarken, kendisini durdurmaya çalışan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak öldürmesiyle ilgili olayın yankıları sürerken, katil Yunus Emre Geçti hakkında dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Yaralama suçundan adli kontrol kararı alındı

DW Türkçe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yaralama suçuna karışan Geçti hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde üç ay süreyle karakola haftada iki kez imza vermesi şeklinde adli kontrol kararı aldı.

Hakimliğin verdiği karar sonrası Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi'ne İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 25 Temmuz tarihinde yazı gönderildi. Yazıda, adli kontrolün ihlal durumunun tutuklamaya sebep olabileceği, bu nedenle ihlal durumunda ivedi olarak müdürlüğe bilgi verilmesi ve her ay adli kontrolün devam ettiğine dair rapor gönderilmesi istendi.

Adli kontrol kararını ihlal etmesine karşın savcılığa bildirilmedi

Ancak şüpheli G., bu süreçte adli kontrol kararını ihlal ederek karakola imza atmaya gitmedi. Buna karşılık polis merkezinin, bu durumu savcılığa bildirmediği öğrenildi.

Adli kontrol ihlali, ancak Yunus Emre G.'nin polis Şeyda Yılmaz'ı vurması olayından sonra 23 Eylül tarihinde Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yazıyla bildirildi. Yazıda, şüphelinin imza atmaya gelmediği iletildi.