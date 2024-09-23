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Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma açıldı

Son dakika... Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı çıkan çatışmada şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilerek kadın polisler eşliğinde adliyeye sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın, şüpheliye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili olarak soruşturma açtığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma açıldı
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilerek kadın polisler eşliğinde adliyeye sevk edildi. Sözcü'nün haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın, şüpheliye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili olarak soruşturma açtığı duyuruldu.

İnfial halinde olduklarını ve güvenlik birimlerinin öfke patlaması yaşadıklarını düşündüklerini belirten İçişleri yetkilileri, "Türkiye her şeyden önce hukuk devletidir. Soruşturma açıldı. Bir polis başmüfettişi bir de mülkiye başmüfettişi görevlendirildi" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek adliyeye sevk edilmişti

Yunus Emre Geçti kimdir?

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan ve polisten kaçan Geçti, kendisini tekrardan yakalamak isteyen polislerden birinin silahını alıp 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Peki Yunus Emre Geçti kimdir, hangi suçlardan aranıyordu? Ümraniye'de yaşayan Geçti, 19 yaşındadır. Bu yaşına rağmen 26 suç kaydı bulunmakta.

İşte Geçti'nin suç kaydı dosyası:

• 1 adet uyuşturucu ticareti
• 8 adet uyuşturucu kullanma
• 2 adet kasten yaralama
• 1 adet cinsel taciz
• 2 adet yağma
• 1 adet gasp
• 2 adet çocuğa cinsel istismar
• 1 adet hırsızlık
• 2 adet mala zarar verme

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