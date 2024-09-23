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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil tutuklandı

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak şehit eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
İHA
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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil tutuklandı
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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ihlamurkuyu Mahallesi’nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti’yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.

Şüpheliye karşılık veren polis memuru Şeyda Yılmaz (27), açılan ateşte ağır yaralandı. Olayda şüpheli Yunus Emre Geçti, annesi P.G. (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında “kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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