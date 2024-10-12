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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili Erzincan’daki cezaevine nakledildi

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak şehit eden katil zanlısı, Metris Cezaevinden Erzincan’daki cezaevine nakledildi.

İHA
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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili Erzincan’daki cezaevine nakledildi
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Ümraniye’de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti’yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu.

Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu.

Katil zanlısı Geçti, Erzincan’daki cezaevine nakledildi.

Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda görüntülendi.

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