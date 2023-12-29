Polis müdürünün uyuşturucu dosyasından 30 yıl hapsi istendi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal’ın da yer aldığı dört kişilik suç örgütüne ilişkin soruşturmada savcılık polis müdürüne 30 yıl hapis istedi.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Ağsakal, hakkındaki yargılama çerçevesinde ev hapsinde ve yurt dışına çıkış yasağı var. Devam eden yargılamada ise önceki hafta yeni gelişme yaşandı. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, sanıklara yönelik esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada polis müdürü Ağsakal hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada şu ifadelere yer verildi:

“(…) Sanık Birol Eroğlu’nun beyanları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği, sanıklardan Serkan Aydoğdu ve Zeki Ağsakal’ın kamera kayıtlarında Edirne ilinde beraber görüntü verdiklerinin tespit edildiği, fiziki takip yapılması ile de sanıkların Edirne’nin çeşitli mekanlarında beraber oturdukları ve aralarında konuştuklarının tespit edildiği,

180 işlemle para aktarımı

“Yine sanık Birol’un beyanları doğrultusunda yapılan araştırmada, sanık Serkan Aydoğdu’nun sanık Birol Eroğlu’na verilmek üzere, sanık Birol’un yakınları üzerinden para göndermiş olduğunun tespit edildiği, sanık Serkan Aydoğdu’nun da sanık Zeki Ağsakal’a 180 adet işlemle 643.000 TL para göndermiş olduğunun tespit edildiği,

Sanık Birol’un uyuşturucu maddelerle yakalanmış olduğu aracı, daha önce sanık Zeki Ağsakal’ın bulmuş olduğunu ve sanık Birol’un yakalanmasını ardından da sanık Zeki Ağsakal’ın Birol’a avukat temin işine giriştiği hususunda tanık beyanlarınca ispatlandığı (…)”

20 yıldan 30 yıla kadar hapis

Mütalaasında sanıklar hakkında çeşitli cezalar talebinde bulunan savcı, Ağsakal hakkında TCK’nın 188/1. maddesi hükmü gereğince 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca, savcı, 2 bin günden 3 bin güne kadar da adli para cezası verilmesi gerektiğine mütalaasında yer verdi.

TCK’nın 188/1. maddesi hükmü şöyle:

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”