  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Polis operasyonunda balkondan kaçmaya çalıştı, o anlar kameraya yansıdı (Video)
Takip Et

Polis operasyonunda balkondan kaçmaya çalıştı, o anlar kameraya yansıdı (Video)

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin başarısız kaçış denemesi kameraya yansıdı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Polis operasyonunda balkondan kaçmaya çalıştı, o anlar kameraya yansıdı (Video)
Takip Et

İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde 8 Eylül tarihinde yaşanan olayda iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 şahıs yakalandı.

Operasyon sırasında aynı adreste saklanan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. isimli şahıs ise balkondan kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tır şoförlerinden Schengen vizesi tepkisi: 'Çile çekiyoruz, süreler uzatılsın'Tır şoförlerinden Schengen vizesi tepkisi: 'Çile çekiyoruz, süreler uzatılsın'Gündem
Akaryakıta dev zam geldi: İşte 15 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam geldi: İşte 15 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Altın güne nasıl başladı? İşte 15 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın güne nasıl başladı? İşte 15 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 