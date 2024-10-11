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Polis Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis Şeyda Yılmaz cinayeti ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan Yunus Emre Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talep edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Polis Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
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İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti hakkında hazırlanan iddianamede, toplamda 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ümraniye’de 23 Eylül 2024 tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti’yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hayatını kaybetmişti. Geçti, “Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmesi yönünden "Kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Annesini öldürmeye teşebbüsten de hapsi istendi

İddianamede, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe’nin ağır yaralamasının öldürmeye teşebbüs olduğu kaydedilerek, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, yine annesi Pınar Geçti’yi yönünden de "Üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddianamede, Yunus Emre Geçti’nin olay yerindeki 2 polis memuruna mukavemet ettiği kaydedilerek, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün ve "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Toplamda Yunus Emre Geçti’nin 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi.

İndirim uygulanmasın talebi

İddianamede, Yunus Emre Geçti’nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talep edildi. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda şüpheli Geçti’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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