Polisi "emekli olduğunda bulacağım" demişti! Gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline hitaben bağırarak "Seni emekli olduğunda bulacağım, ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım." ifadelerini kullanan ve çektiği görüntüyü X sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversite öğrencisi A.K'nin İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Darıca ilçesinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı, adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.