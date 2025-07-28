Polisin "dur" ihtarına uymayan Dilan Çıtak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, dün Bodrum’da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobilini bir polis memurunun üzerine sürdü. Olay sırasında polis memuru silahını çekerek havaya ateş açtı ve Çıtak’a durup araçtan inmesi yönünde uyarıda bulundu. Yaşananların ardından Dilan Çıtak gözaltına alındı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dilan Çıtak, bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Dilan Çıtak, ifadesinin tamamlanmasının ardından "Görevli memurun görevini yapmasını engellemek" ve "Görevli memura hakaret ve tehdit" suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Dilan Çıtak'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Dilan Çıtak kimdir?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in Işıl Çıtak ile yaşadığı kısa süreli ilişkiden doğan Dilan Çıtak, kamuoyunda ünlü babası sayesinde tanınmaya başladı. Müzik ile iç içe bir ailede büyüyen Çıtak, tıpkı babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses gibi müziğe büyük ilgi duydu. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Dilan Çıtak, burada keman, piyano ve şan gibi müzik eğitimleri alarak yeteneklerini geliştirdi. Aynı dönemde çeşitli korolarda ve caz orkestralarında solist olarak sahne aldı.

Dilan Çıtak, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Müzik kariyerine uluslararası bir boyut kazandırmak amacıyla 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Burada hem müzik hem de dil eğitimi aldı. Ayrıca, Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte ABD’de çeşitli konserler verdi.