Polislere zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı mı? Zorunlu şark görevi nedir?

Son dakika... Polislere zorunlu olan şark görevi için önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Binlerce polisin dört gözle beklediği karar artık resmiyete geçiyor. Peki polislere 2. şark görevi kaldırıldı mı, tebligat gönderilecek mi? İşte merak edilen tüm soruların cevabı:

Polislere zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı mı?

Evet, kaldırıldı. Şark görevi, Türkiye’nin belirli illerinde zorunlu hizmet süresini ifade ediyor ve özellikle doğu bölgelerinde yüksek riskli görev alanları olarak biliniyor.

Mevcut sistemde polisler, meslek hayatlarında iki kez şark görevine gitmek zorunda kalıyordu. İkinci kez şark bölgesine gönderilme uygulaması, yıllardır teşkilatta yoğun eleştirilerin odağındaydı. Polisler, hem aile düzenlerinin bozulduğunu hem de sosyal yaşamlarının ciddi şekilde etkilendiğini dile getiriyordu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre yeni düzenleme ile birlikte polisler sadece bir kez şark görevi yapacak. Böylece hem personel motivasyonunun artırılması hem de görevlendirme politikasının daha adil bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Düzenlemenin, emniyet teşkilatında görev yapan yaklaşık yüz binlerce personeli etkilemesi bekleniyor.

Polis memurları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Birçok polis, bu değişikliğin hem aile bütünlüğünü koruyacağını hem de mesleki verimliliği artıracağını belirtti. İçişleri Bakanlığı ise ilerleyen günlerde uygulamaya ilişkin detaylı bir rehber yayınlayacak.

Bu önemli düzenleme, güvenlik güçlerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik atılan kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Polislere şark görevi nedir?

Zorunlu şark görevi, polislerin meslek hayatları boyunca belirli sürelerle Türkiye’nin öncelikli hizmet bölgelerinde görev yapmalarını ifade eder. Genellikle doğu ve güneydoğu illerini kapsayan bu görev, personelin tecrübe kazanmasını ve ülke genelinde hizmetin dengeli yürütülmesini amaçlar. Şark bölgeleri, risk ve yoğunluk seviyesine göre sınıflandırılır ve polisler belirlenen süre boyunca bu illerde görev yapmakla yükümlüdür.