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Polonez Gıda Fabrikası'nda işçiler işten çıkarılmıştı: Bakanklık harekete geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polonez Gıda Fabrikası'nda yaşanan işten çıkarma olaylarıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmak için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Polonez Gıda Fabrikası'nda işçiler işten çıkarılmıştı: Bakanklık harekete geçti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Polonez Gıda Fabrikası'nda yaşanan işten çıkarma olaylarıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmak için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir."

Ne olmuştu?

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Polonez Gıda Fabrikası'nda sendikaya üye olan önce 13 işçi işten çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde fabrikaya gelen 100'den fazla işçi de işten çıkarıldıklarını öğrendi. İşçiler, duruma tepki göstererek fabrika önünde basın açıklaması yaptı.

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