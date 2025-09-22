  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Polonya Başbakanı Tusk: Gazze'de korkunç şeyler yaşanıyor
Takip Et

Polonya Başbakanı Tusk: Gazze'de korkunç şeyler yaşanıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gazze'de korkunç şeyler yaşandığını ve bundan sorumlu olanların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyledi. Başbakan Tusk, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Polonya Başbakanı Tusk: Gazze'de korkunç şeyler yaşanıyor
Takip Et

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gazze'de korkunç şeyler yaşandığını ve bundan sorumlu olanların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyledi. Başbakan Tusk, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine ilişkin sorusuna Tusk, "Orada korkunç şeyler oluyor ve bundan sorumlu insanlar da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" yanıtını verdi.

Yaşananların hiçbir açıklamasının olmadığını ifade eden Tusk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yıllardır ve çok tutarlı bir şekilde İsrail'in terörle mücadelesinde çıkarlarının savunucusu oldum ve olmaya devam edeceğim. Burada tartışılacak bir şey yok. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu çatışmanın başlangıcı İsrail sivil halkına karşı Hamas'ın işlediği suçtur. Bunu biliyoruz. İran'ın, bazı Arap ülkelerinin ve teröristlerin baskısı altında İsrail'in yıllardır nasıl yaşadığını da biliyoruz ancak Gazze'de yaşananlar kesinlikle kabul edilemez."

Tusk, bunun İsrail'in imajını ve çabalarını yıkıma uğrattığını belirterek "Suçu adıyla anmak gerekir. Söylediğim gibi, çocukların öldürülmesi, sivil halkın aç bırakılması için hiçbir gerekçe olamaz. Hamas'ın bundan sorumlu ya da ortak sorumlu olduğunu biliyoruz, evet ama bu yine de İsrail'in Gazze'de yaptıklarını hiçbir şekilde meşru kılmaz" diye konuştu.

Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandıAntalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandıGündem
Yoğun yağış nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi tahliye edildiYoğun yağış nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi tahliye edildiGündem
Gündem
Büyük deprem olacak mı? Okan Tüysüz 'Alışılmadık bir durum' diyerek açıkladı
Büyük deprem olacak mı? Okan Tüysüz 'Alışılmadık bir durum' diyerek açıkladı
DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı
Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti
Bakanlık duyurdu: 27-28 Eylül'de sinema biletleri 80 lira olacak
Bakanlık duyurdu: 27-28 Eylül'de sinema biletleri 80 lira olacak
Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, MHP'den istifa ettiğini duyurdu
Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, MHP'den istifa ettiğini duyurdu
Yoğun yağış nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi tahliye edildi
Yoğun yağış nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi tahliye edildi