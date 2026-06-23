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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber Merkezi
DHA
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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşlik ettiği ziyarette; Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti - Resim : 1

Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan Nawrocki, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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