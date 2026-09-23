Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti

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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Nawrocki görüşmede Erdoğan'a bir kılıç hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sırasında aralarında Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin de olduğu NATO liderlerine "Gümüşay" tabancası hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye-Polonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmini artıracak adımlar atmanın faydalı olacağını, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileri taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

Erdoğan'ın hediye ettiği silahlar uluslararası gündem olmuştu

2026 NATO Zirvesi’nin ardından liderlere, üzerlerinde isimlerinin işlendiği Gümüşay marka .357 Magnum revolverler ve mühimmat hediye edildi.

Silahların MKE tarafından üretildiği ve ahşap kutular içinde takdim edildiği bildirildi.

Hediye, Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini ve yerli silah üretimini göstermek amacı taşıyordu. Ancak doğrudan ateşli silah hediye edilmesi, zirvenin ardından farklı ülkelerde hukuki ve lojistik sorunlara yol açtı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesindeki silah mevzuatı nedeniyle hediyesini Türkiye’de bıraktı. Belçika Başbakanı Bart De Wever ise silahı Brüksel’e ulaştığında havaalanı polisine teslim etti. Hollanda ve İsveç liderlerinin hediyelerinin de Ankara’daki büyükelçiliklerde muhafaza edildiği aktarıldı.

Bazı liderler ise silahları müzelere bağışlama yolunu tercih etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gerekli güvenlik işlemlerinin ardından hediyesini askeri müzeye bağışlamayı planladığı, Yunanistan Başbakanı’nın da tabancayı Atina’daki Savaş Müzesi’ne verme niyetini açıkladığı belirtildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise silahın etkisiz hale getirildiğini ve müzeye bağışlanabileceğini söyledi.

Slovakya Başbakanı silahı gazetecilere göstermişti

NATO Zirvesi sonrasında hediyelerle ilgili en dikkat çekici görüntülerden biri Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini’den geldi. Pellegrini, makam uçağında gazetecilere Erdoğan tarafından kendisine verilen ve üzerinde adının yazılı olduğu tabancayı gösterdi.

Macaristan Başbakanı Péter Magyar da zirvenin ardından yaptığı bir paylaşımda, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in kendisine gönderdiği mango hediyesini göstererek “Herkes hediye olarak tabanca vermez” ifadelerini kullandı. Magyar’ın bu sözleri, Erdoğan’ın NATO liderlerine verdiği silahlara gönderme olarak yorumlandı.