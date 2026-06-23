Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Nawrocki, Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliğinin stratejik önemi bulunduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin değişik alanlarda geliştiğini, onlardan birinin de savunma sanayisi alanında olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun asırlara dayandığını dile getiren Nawrocki, "Bugünkü temaslarımız bu tarihi, güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Yaklaşan NATO Zirvesi'ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.