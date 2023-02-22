Polonya, Westinghouse ile nükleer santral anlaşması imzaladı

Polonya'da kurulması planlanan ilk nükleer santral için ABD'li Westinghouse şirketi ile ön anlaşma imzalandı.

Polonya Enerji Bakanı Anna Moskwa ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende "ön dizayn" anlaşmasına imza atıldı.

Ön dizayn anlaşması kapsamında, ABD'den gelecek teknolojinin Polonya'ya transferi ve yerleştirilmesine ilişkin çalışmaların yapılacağını belirten Moskwa, "Sonraki anlaşma en önemlisi olan dizayn anlaşması olacak ve bu yaz imzalanmasını bekliyoruz." dedi.

Moskwa, Polonya'da kurulması planlanan ilk nükleer santral için ABD'li Westinghouse Electric Company, Westinghouse Electric Poland ve Polonyalı enerji şirketi Polskie Elektrownie arasında ön anlaşmanın bugün imzalandığını bildirdi.

Bugün imzalanan anlaşmanın Polonya'da nükleer santral inşa edilmesinde bir diğer önemli adım olduğunu vurgulayan Moskwa, "Bu anlaşma bize temiz, güvenli ve her şeyden önce kendi enerjimizi geliştirme dürtüsü verecektir. Polonya'da bir nükleer santralin inşası, istikrarlı, deneyimli bir ortakla iş birliği içinde yürütülüyor. Bu proje, güçlenen Polonya-Amerikan iş birliğinin bir parçası." diye konuştu.

Moskwa, nükleer santral için giderlerin "mümkün olduğunca" hazineden karşılanacağını ancak ABD'nin finansal katılımı için de çalışmaların olduğunu sözlerine ekledi.

Polonya hükümeti, Kasım 2022'de "Nükleer Enerji Programı" kapsamındaki ilk santralin teknolojisinin Westinghouse tarafından sağlanmasına karar vermişti.

İlk nükleer santralin inşasına 2026'da başlanması ve 2033'de devreye alınması planlanıyor.

Polonya hükümetinin enerji stratejisi kapsamında ülkede toplam kapasitesi 6 ila 9 gigavat arasında olacak 6 nükleer güç ünitesi inşa edilecek.