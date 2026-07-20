Polymarket'e erişim engeli getirildi
ABD merkezli tahmin piyasası platformu Polymarket, "yasadışı bahis" gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellendi.
ABD merkezli tahmin piyasası platformu Polymarket, Türkiye'de erişime engellendi. Engelleme kararının gerekçesi "yasadışı bahis" olarak açıklandı.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre platform, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.
Platformda neler oluyordu
Polymarket'te kullanıcılar; seçim sonuçları, spor müsabakaları ve çeşitli güncel olayların sonuçları üzerine bahis yapabiliyor, bu bahisler üzerinden bir tür "tahmin piyasası" oluşturuyordu.
Tahmin piyasası platformu @Polymarket, yasa dışı bahis gerekçesiyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/Z1onvtL3dr pic.twitter.com/8amVj51pJ1— EngelliWeb (@engelliweb) July 20, 2026