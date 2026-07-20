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Polymarket'e erişim engeli getirildi

ABD merkezli tahmin piyasası platformu Polymarket, "yasadışı bahis" gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellendi.

Haber Merkezi
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Polymarket'e erişim engeli getirildi
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ABD merkezli tahmin piyasası platformu Polymarket, Türkiye'de erişime engellendi. Engelleme kararının gerekçesi "yasadışı bahis" olarak açıklandı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre platform, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.

Platformda neler oluyordu

Polymarket'te kullanıcılar; seçim sonuçları, spor müsabakaları ve çeşitli güncel olayların sonuçları üzerine bahis yapabiliyor, bu bahisler üzerinden bir tür "tahmin piyasası" oluşturuyordu.