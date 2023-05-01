POMEM başvuruları başlıyor! 10 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM için önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından 30'uncu dönem polis meslek eğitim için başvuruları alınacak.

POMEM başvuruları başladı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci adayları için 1 Mayıs'ta başlayacak ön başvuru süreci, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Adaylar, “http://www.pa.edu.tr” adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Başvuru şartları neler?

ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan almak,

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan “Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.