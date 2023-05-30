POMEM sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı: Sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı. Binlerce aday sonuçları merak ederken, Polis Akademisi Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Polis Akademisi Başkanlığı 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığını, sonuçların e-Devlet üzerinden ve pa.edu.tr internet adresinden sorgulanabileceğini duyurdu.

Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar, sözlü ve yazılı sınavlara katılabilecek.

POMEM sınav ücreti ne kadar?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılacak adaylar, 400 TL sınav başvuru ücretini, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “30. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracak.

Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacak.

Sınav ücretini yatırmayan adayların yerine bir kere olmak üzere sırası gelen diğer adaylar sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı kazanacak.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak.

Diğer bankaların şubelerinden işlem yapılmayacaktır.