POMEM yaş şartı düşürüldü mü? Şark görevi sürelerinde değişiklik

POMEM müracaatlarında yaş koşulu değiştirildi, daha önce 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Polis olmak isteyenlere yaş sınırında yeni düzenleme yapıldı. POMEM için daha önce 30 yaş sınırı vardı, bu sınır 31 yaşındakileren de müracaat etmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Deprem bölgesi ikinci bölge kapsamına alındı, ikinci şark görevi süreleri değiştirildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında yaş sınırı 1 Ocak 1994'ten 1 Ocak 1993'e çekildi.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2023'te yapılacak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri 2. bölge statüsüne alındı

Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri 2. bölge (şark) statüsüne alındı. Depremden etkilenen tüm iller, emniyet mensupları için 2. bölge statüsüne geçti.

Şark görevlerinde yeni düzenleme

Öte yandan ikinci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.