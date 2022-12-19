POMEM yeterlilik sınavı yerleri belli oldu

Polis Akademisi, 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) yeterlilik sınavı konusunda detayları adaylarla paylaştı. Polis Akademisi'nin internet sitesinden yayımlanan duyuruda POMEM yeterlilik sınavı tarihleri, POMEM sınav yerleri gibi detaylar açıklandı.

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

13 bin polis adayı alınacak

29. dönem POMEM yeterlilik sınavı ile 8 bin 160'ı erkek, 2 bin 240'ı kadın lisans mezunu, 800'ü erkek, bin 800'ü kadın ön lisans mezunu, toplam 13 bin aday istihdah edilecek. Bu adaylardan eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar görevlendirildikleri bölgelerde çalışmaya başlayacak.

Fiziki yeterlilik sınavın geçme puanı

POMEM alımları öncesinde fiziki yeterlilik sınavı yapılacak. Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı yapılır. Bu sınavdan yüz üzerinden en az altmış puan alan adaylar başarılı kabul edilir.

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar ise mülakat sınavına çağırılır. Mülakat sınavında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi değerlendirilir.