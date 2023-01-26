Pompeo'nun kitabına tepki: Gerçek dışı bilgiler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun anı kitabı konusunda, "Bir kere gerçek dışı bilgiler var ki diplomatik bir dil ile söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var, çifte standart var." dedi.

Çavuşoğlu, "(Pompeo'nun) O gece (15 Temmuz'la ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur." diye konuştu.