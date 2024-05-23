Dr. Nuri Sevgen: PPK toplantısından katı bir mesaj çıkmazsa piyasada yön yukarı olur

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda borsadaki beklentilerini aktardı. Sevgen, “14:00’te Merkez Bankası’nın PPK sonucu çıkana kadar belki biraz yavaşlayabiliriz öğlen saatlerinde. Oradan paranın daha da sıkılaştırılacağına dair çok katı bir mesaj çıkmazsa yeniden piyasa yukarı doğru devam eder. Çünkü likidite fazlası borsaya bir miktar para getirecek gibi görünüyor” dedi. Dr. Nuri Sevgen, şu açıklamalarda bulundu:

Endeksin çok altında ve iyi bilançosu olan senetler var, değerlendirilmeli

Borsada dün bankacılık sektöründeki düşüşte Koç Holding'in Yapı Kredi’yle ilgili yaptığı açıklamalar biraz etkili oldu. Önceki gün de tam tersini yapmıştı. Ancak dün akşam pek çok bilançonun Maliye’ye bildirilmiş rakamları geldi. Aynı zamanda açıklanan bilançolar da oldu. THY’nin bilançosu oldukça iyi geldi. Bunun gibi pek çok bilanço var. Bugün bunların etkilerini gözlemleyeceğiz. Senet bazlı seçicilik devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay da carry trade kaynaklı bir sıkıntı olmaz. Bugün valör avantajını muhtemelen kullanacağız ama saat 14:00’te Merkez Bankası’nın PPK sonucu çıkana kadar belki biraz yavaşlayabiliriz öğlen saatlerinde. Oradan paranın daha da sıkılaştırılacağına dair çok katı bir mesaj çıkmazsa yeniden piyasa yukarı doğru devam eder. Çünkü likidite fazlası borsaya bir miktar para getirecek gibi görünüyor.

Senet bazlı hareketler çok yoğun. Bu yoğunluk devam edecek. Endeksi çok umursamayın. 11.200 ile 10.700 arasında gidip gelen bir endeks var. Bir süre buralarda dalgalanacak ama önümüzdeki 1-2 ay içerisinde şu anki seviyesinden daha yukarı gitme potansiyeli var. Umarım 14.000’i de geçer ama bilemiyoruz tabi. Ama endekse odaklanmayın. Pek çok senet endeksin çok çok altında. Bugün endeks 11.000’e yakın seviyede ama pek çok senet bilançoları iyi geldiği halde 8.000-9.000’li endeks seviyelerinde. Bu senetlere doğru geçişler var. Bunları çok net şekilde görüyoruz. Ekstra bir olumsuz koşul ortaya çıkmazsa sanıyorum haziran-temmuz oldukça hareketli geçecek.

Merkez Bankası’nın, Fed’in yaptığı gibi piyasaya yöne vermesi gerekiyor

Dışarıya baktığımızda Fed tutanaklarının dışında İngiltere'den erken seçim kararı geldi. Bununla birlikte Avrupa tarafında faiz indirimleri beklentileri de var. Fed zaten yüzde 5,5 faiz verirken enflasyon yüzde 3,4’te. Doğal olarak şu aşamada indirime gitme mesajlarının bir şekilde iletiyorlar. Ama ben de en azından indirimin son çeyrekte gelme olasılığını kuvvetli görüyorum. Şu anda en azından genel görüntü bu. Ama gelecek olan enflasyon verilerine bakmak lazım. Amerika'ya para akıyor. Amerika piyasaları gayet canlı ve hareketli. Beklentileri çok diri tutuyorlar. Çok yükseldiği zaman sert bir şahin açıklamayla piyasayı diri tutuyorlar. Çok düştüğü zaman biraz güvercin açıklamalarla dengelemeye devam ediyorlar. Piyasalardaki algı yönetimi çok iyi yapıyor Fed. Biz ne yapıyoruz? Saat 14:00’te acaba ne gelecek diye bekliyoruz. Bir saniye öncesine kadar hiçbir şey bilmiyoruz. Bu çok hatalı. Biz günlerce konuşuyoruz. Birileri çıksın bizi yönlendirsin. Piyasa ona göre yön bulsun. Yönümüz yok. Yani bugün böyleyiz. Akşam bir haber çıkar, yarın ne olacağını bilemez noktada olmak büyük bir risk. Bu riski de doğal olarak piyasalarda taşımak daha büyük bir risk. O yüzden kaldıraç işlemler büyük sıkıntı yaratabilir böyle dönemlerde. Ama genel itibariyle şu aşamada yurt dışı, gayet olumlu, o tarafta durum daha sağlıklı ilerliyor. Biz de şu anda iyi durumdayız ama gelecekle ilgili endişelerimiz var. Neden? Çünkü geçmişte yaşadığımız tecrübeler kurumsal hafızada yer edinmiş durumda. “Acaba aynı şey olur mu?” diye endişeliyiz. Umarım olmaz. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi sözlü yönlendirmelerden daha öte eylemlerle piyasayı gerçekten rahatlatırsa o zaman bu vartayı atlatırız diye ümidim var.