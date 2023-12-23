PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul atandı.
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğine 1211 sayılı Kanunun 22/A maddesi ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. Maddesi gereğince Prof Dr. Fatma Özkul atandı.