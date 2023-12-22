Prof. Dr. Acemoğlu Türkiye'yi uyardı: Teknolojik olarak Vietnam'ın önüne geçemezseniz...

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği tarafından 8'incisi düzenlenen Private Label Zirvesi, Kurtköy Crowne Plaza Otel'de Pınar Altuğ'un sunumuyla gerçekleşti.

Türkiye’nin önde gelen FMCG üreticilerinden ve tedarikçilerinden oluşan PLAT Derneği Üyeleri’nin, Ulusal ve Yerel Perakende Zinciri yöneticileri ile bir araya geldiği etkinlikte Private Label sektörüne yönelik değerlendirmeler, araştırmalar ve sorunlar masaya yatırıldı.

Yapay zekâ ve verimlilik konusunu merkezine alan konuşmasıyla zirvenin kapanışını yapan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de yeterince verimlilik üretemiyoruz. Bunun nedeni teknolojiyi verimli kullanamamamız. Türkiye’nin şu anda en güçlü olduğu nokta dinamik genç bir nüfusa sahip olması. Türkiye’nin önünde 20 yıllık bir pencere var. 20 yıl sonra yaşlanan bir nüfus ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu süreçte verimliliğin artırılması gerekiyor.

"Henüz temel verimlilik problemlerini çözebilmiş değiliz"

Acemoğlu şöyle devam etti:

"Verimliliğin daha önem arz edeceği 2020’lı senelere girerken biz henüz temel verimlilik problemlerini çözebilmiş değiliz. Eğer üretkenliği artıramazsanız, teknolojiyi doğru kullanamazsanız ücretler yüksek olur. Fakir artar, eşitsizlik yaşanır.

Yaşlanan ülkeler yavaşlamak yerine aslında daha hızlı büyüyorlar. Bunun da çok basit bir nedeni var. Bu da otomasyon. Otomasyonu teknolojinin doğru kullanılması sayesinde eskiden gençlerin yaptığı işleri makinelerin yapması anlamına gelebilir. Kore, Almanya, Singapur gibi yaşlanan ülkeler çok hızlı otomasyona geçiş yapıyor ve aynı zamanda ellerindeki iş gücünü de doğru kullanmaya çalışıyorlar. Yapay zekâ kullanımında insanı tamamen ortadan kaldırmadan ona yardımcı olacak şekilde kullanmak verimliliği artırıyor."

"Yüksek faizli bir dünya ekonomisine adapte olmamız lazım"

"Son zamanda enflasyonun artmasıyla birlikte faizler de artmaya başladı." görüşünü aktaran Acemoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüksek faizli bir dünya ekonomisine adapte olmamız lazım. Küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye şu anda dünyanın tedarik zincirinin bir parçası. Ama çevremizdeki tedarik zinciri sürekli değişiyor. Çin ve Amerika rekabeti Çin’de olan ihracatın düşmesine sebep oldu. Bunun yerini Tayvan ve Vietnam aldı. Türkiye’nin bu yeni değişen zincirde kendine bir yer bulması lazım. Bu hem bir fırsat hem bir tehdit. Çünkü Türkiye’nin şu anda Vietnam ile rekabet edecek teknolojik altyapısı yetersiz. Eğer doğru yatırımlar ve doğru adımlar atılırsa Türkiye’nin yüksek bir potansiyeli var. “