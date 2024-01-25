Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 fay hattına işaret etti, bölge için uyardı: 8’e kadar deprem üretebiliyor

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin 4. yıldönümünde 'Deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek' konulu bir panel düzenlendi.

Penele konuşmacı olarak katılan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem gerçeği, Elazığ ile çevre illerdeki deprem riskleri analizi, deprem öncesi alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm süreci konularında bilgilendirmelerde bulundu.

''Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova’da olur''

Bölgedeki deprem hareketliliğine dikkat çeken jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yeni uyarılarda bulundu.

''Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova’da olur" ifadelerini kullanan Ercan, "Bunun ana nedeni iki tane ana kırığın çatağında olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu Kırığı diğeri ise Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde, Kuzey Anadolu kırığı 8’e kadar deprem üretebiliyor" dedi.

"Karlıova’dan Türkoğlu’na kadar genellikle gerginlik biriktirme hızı fazla"

"Doğu Anadolu kırığı kendini bu sene biraz daha öğretti" ifadelerini kullanan deprem uzmanı, "Onun bu kadar büyük deprem üreteceğini bilemiyorduk. Kahramanmaraş’ta olabilecek en büyük depremin 6 bekliyordum ama yaklaşık 7.8 enerji boşalttı. Doğu Anadolu kırığının devinimini yakın olarak izleniyor. Karlıova’dan Türkoğlu’na kadar genellikle gerginlik biriktirme hızı fazla. Bunun nedeni, Kahramanmaraş’tan kuzeye Bingöl Türkoğlu’na doğru geldikçe Anadolu levhasının üzerindeki baskı oranı artıyor. Dolayısıyla burası daha çok geriliyor. Daha çok gerildiği için küçüklü büyüklü depremleri hep yapıyor. Ancak Doğu Anadolu kırığı, parçalar halinde yaklaşık boyu 580 kilometre olması ve parça büyüklükleri bizim kestirimimizi etkiliyor” diye konuştu.