Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem üçgenini işaret etti: 'En çok gerginlik boşaltacak alan' diyerek uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), dün Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep'ten de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'daki depremin ardından uyarılarda bulundu. Depremin, Malatya-Adıyaman-Kahramanmaraş deprem üçgeninde gerçekleştiğini belirten Ercan, "Bu üçgen deprem bakımından en diri, en çok gerginlik boşaltacak alan" uyarısını yaptı.

Deprem uzmanı paylaşımında şunları kaydetti:

"25 Ocak 2024’de olan M5,3’lük deprem Malatya-Adıyaman-Kahramanmaraş deprem üçgeninde, Doğu Anadolu Kırığı-Sürgü-Çardak Kırığı-Doğanyol kırıklarının çatağında oldu. Bu üçgen deprem bakımından en diri, en çok gerginlik boşaltacak alan. Bu dolayda artçı depremler gelecekte de sürecek."