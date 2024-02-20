Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem uyarısı: "Tek çare" diyerek çözüm yolunu işaret etti

Gerek sosyal medyada gerekse geleneksel medyada yaptığı uyarılarla Türkiye'de deprem bilincinin oluşmasına katkıda bulunan isimlerden biri olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, uyarılarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Ercan, X (Twitter) hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, her diri fay kırığının deprem üreteceğini belirterek, “Buna bakarak şurada burada deprem olacak denirse, diken üzerinde oturursunuz” ifadelerini kullandı.

Olası İstanbul depremine ilişkin “2045’ten önce olmayacak” çıkarımı bilim dünyası tarafından eleştirilen Ercan, mesajına şöyle devam etti:

* Tek çare sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için, 1. Güçlü devlet ekonomisi, 2. Yüksek bireysel gelir, 3. Yetkin devlet yönetimi, 4. Depremi yazgıya bağlamamak gerekir.