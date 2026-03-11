Prof. Dr. Ahmet Ercan: 'Depremler olmasaydı Pamukkale ve Karahayıt olmazdı'

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen deprem ve devam eden artçı sarsıntılarla ilgili değerlendirmede bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremlerin sadece risk değil aynı zamanda doğanın oluşumunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, depremlerin ve kırık hatlarının bölgedeki jeotermal sistemlerin temel kaynağı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ercan, "Depremler olmasaydı Pamukkale ve Karahayıt gibi dünyaca ünlü doğa harikaları ortaya çıkmazdı. Depremler ile düşümlü kırıklar jeotermal alanların ısı kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pamukkale Çukuru ve Büyük Menderes grabeni çevresinde yapılaşma konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ercan, bölgenin geçmişte büyük depremler ürettiğini ve bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Artçı sarsıntıların ise birkaç hafta daha küçülerek devam edebileceğini belirten Prof. Dr. Ercan, vatandaşlara "Sağlam yerde sağlam yapı" çağrısı yaptı.