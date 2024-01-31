Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti, deprem tehlikesi en çok bulunan 3 ili uyardı

6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından uzmanların uyarıları sürüyor. Deprem uzmanları, Doğu Anadolu Fay hattı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili yeni uyarılarda bulundu.

Ercan, Doğu Anadolu Kırığı üzerinde deprem bakımından "en çekinceli" yerleri açıkladı. Prof. Dr. Ercan, "Doğu Anadolu Kırığı üzerinde deprem bakımından en çekinceli yer, 1. Erkenek odaklı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni, 2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni, 3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir" uyarısını yaptı.