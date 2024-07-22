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Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen Çanakkale depremini yorumladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen Çanakkale depremini yorumladı
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Deprem uzmanı Ercan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biğa-Çan-Bayramiç- Ezine kırığı üzerinde, Ezine'de 13 km derinde 17.39'da olan M4,8'lik küçük deprem yıkıcı değildir. Sönümlenmesini bekliyorum."

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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