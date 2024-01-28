Prof. Dr. Ahmet Ercan "Yer kötü, yapı kötü, depremler durmayacak" diyerek uyardı

Deprem konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr Ahmet Ercan, kentsel dönüşümle ilgili X (Twitter) hesabı üzerinden önemli bir mesaj verdi.

Kentsel dönüşümün ekonomik maliyet dolayısıyla yapılamadığını vurgulayan Prof. Dr. Ercan, “Maliyet 1'e 100 artınca yapısal dönüşüm de kilitlendi. Yer kötü, yapı kötü, depremler durmayacak, hep olacak” yazdı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, devlete seslenerek şu mesajı verdi: “Söyleyin, ülkeyi oluşturan dar gelirli halkımız beklenen depremler için ne yapsın? Devlet halkın sığınağı değil midir?”