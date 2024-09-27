Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 2 kente deprem uyarısı: Zemin çok kötü! Yapılar depremlerden dolayı yorgun düştü

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği 'Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kentler' paneline katıldı. Sosyal medyadan günlerdir Mersin ve Adana'nın deprem riski ile ilgili uyarılarda bulunan Ercan, uyarılarını panelde de sürdürdü.

"Kötü yerde iyi yapı olamaz"

Artı Gerçek'in haberine göre Yapı denetim kuruluşları gibi yer denetim kuruluşlarının da olması gerektiğini söyleyen Ercan, "54 yıllık deprem bilimciyim. Hemen hemen her deprem bölgesine gidiyorum. Sürekli olarak deprem yönetmelikleri çıkıyor Türkiye'de. Her deprem yönetmeliğinde gerçekten aşamalar kaydediyoruz. Şimdi yapı denetim kuruluşları kurduk ama yer denetim kuruluşu yok. Deprem yıkımlarının yüzde 65’inin nedeni yerden gelen sorunlardır. Kötü yerde iyi iyi yapı olamaz. Bütün sıkıntı burada. Yapı denetiminin yanı sıra yer denetim kuruluşları da kurulmalı. Bunlar binanın yapılacağı yer için proje yapmalı. Ve bunlar tapu kayıtlarına geçmeli. Vatandaş ev almak için tapu dairesine gittiğinde yerin, zeminin sorunlu olduğunu görmeli. Yer denetim kuruluşları aynı zamanda sigorta şirketi gibi olmalı. Yer, zemin projesini yapan şirket, olası bir yıkımda zararı ödemeli” dedi.



"Mersin ve Adana'nın yeri kötü"

Mersin ve Adana için günlerdir sosyal medyadan yaptığı uyarıların geniş yankı bulduğunu söyleyen Ercan, “Peki Mersin'in yeri nasıl, yerleştiği yer? Çok kötü. Adana da öyle, çok kötü. Demek ki çok kötü yerde çok iyi yapı biraz zor. İmkansız demiyorum, biraz zor. Yani bu konuda biraz titiz davranman gerek” diye konuştu.

"Hataylılar da sizin gibiydi, göçük altında kaldılar"

Mersin’in tarım alanları üzerinde kurulmuş olduğuna ve 100 yıl önce yapılan hatada hâlâ ısrar edildiğine dikkat çeken Ercan, “Gördüğüm en güzel ve en çarpık yapılaşan bir kent. Bir Türk olarak Mersin’le onur duyuyorum. Ve aynı zamanda utanıyorum. İki, üç gündür sürekli X’te paylaşımlar yapıyoruz. Bunların bazıları yanlış anlaşılıyor. Bu paylaşımları insan için, halk için atıyorum. Buradaki insanların sağ kalmasının mücadelesini veriyoruz. Daha önce Hataylılar da Kahramanmaraşlılar da Gaziantepliler de sizin gibiydi. Ama göçük altında kaldılar. Gerçekten dünyanın en iyi deprem yönetmeliği Türkiye'de. Ama bu yönetmeliği uyguluyor musun, uygulamıyor musun? Gereklerini yapıyor musun?” dedi.



"Şu anda 12 raundlu bir boks maçında, dört ya da beşinci raundu bitirmiş durumda"

Mersin ve Adana’nın, zeminleri dolayısıyla Doğu Anadolu, Ölü Deniz, Kıbrıs ve Osmaniye kırıklarında oluşacak bir depremi şiddetli şekilde hissedeceğini vurgulayan Ercan, "Kırık geçmez ama sarsıntısı geçer. Sarsıntısı yıkar. Mersin 7.8’lik 6 Şubat depremini kaç derece hissetti? 6 gücünde. Yapılarınız sallandı ama yıkılmadı. Yani bulunduğu yere göre ve yapının durumuna göre etkilendi. 2023 yılındaki deprem Mersin'in bütün yapılarını yordu. Şu anda 12 raundlu bir boks maçında, dört ya da beşinci raundu bitirmiş durumda. O yorgunlukta olan bir sporcunun başlaması gibi, Mersin de sıfırdan başlamayacak. Yapılarda bir boksör yorgunluğu oluştu. Yer de böyle. Yer de yoruldu. Yerin eski özellikleri yok şu anda" diye konuştu.