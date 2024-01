Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan 7 ve üzeri deprem beklenen bölge için uyarı: Gerildi, durdu, beklemede…

Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. Doğu Anadolu’nun kırılmaya hazır olduğu ve 7’nin üzerinde deprem üretebileceği belirtiliyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu gerildi, durdu. Beklemede” uyarısında bulundu. Ercan paylaşımında şunları söyledi:

“Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi, durdu. Beklemede....”

Naci Görür ‘süre doldu’ diyerek uyardı: 7 ve üzeri deprem üretebilir

Prof. Dr. Naci Görür de daha önce yaptığı uyarıda Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceğini söyledi. Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekmişti. Görür, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“Arap Levhası, Anadolu’yu sıkıştırıyor” ifadelerini kullanan Görür, “6 Şubat'ta öyle büyük depremler oldu ki Arap Levhası 7 metre Kuzey’e hareket etti ve o Bitlis-Zagros kuşağını yerle bir etti. Adıyaman’dan başlayarak Hakkari’ye kadar olan her ilde deprem bekleyebiliriz. İnsanlarımız ölmesin, gerekli hazırlıklar yapılsın” diye konuşmuştu.