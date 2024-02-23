Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Bursa'daki deprem hakkında açıklama

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İlk paylaşımında, "Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez." ifadesini kullanan Ercan, "Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır. Bursa’da 3 üniversitenin jeofizik görüntülemeyle belirlediği Kayapa-Yenişehir Kırığı’nın Bursa Ovası’na uzanan kolunun 40 km, doğuda Yenişehir kolunun 55 km olduğu belirtiliyor. Bu kırık geçmişte 1855 depremini yapmıştır.

İleride de M6 ile M7,2 arasında depremler yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak, ivedi deprem bekleniyor diye bir uyarı söz konusu değildir. Bursa, ne yazık ki, oynak, deprem duyarlı ovaya doğru yayılmayı sürdürüyor. Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir. İzin veren belediye yargılanmalıdır." açıklaması yaptı.