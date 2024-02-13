Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Erzincan mesajı: Yer kaymasının nedenini açıkladı
Türkiye Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan altın madeni faciasının şokunu yaşıyor. Toprak altında 9 işçinin kaldığı tahmin edilirken, Prof. Dr. Ahmet Ercan toprak kaymasının nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan Anagold şirketinin altın madeni faciasını değerlendirdik.
Prof. Dr. Ercan'ın mesajı şöyle:
* Siyanür miyanür değil, Erzincan İliç Çöpler altın madeni ile öteki altın işletmeleri Türkiye'nin yabancılarca sömürülmesidir, soyulmasıdır. Uçkun (yerkayması) Anagold'un kazıyı yanlış eğimle kazması sonucu oluşmuştur. Dikkat! Türkiyemiz kaymasın.