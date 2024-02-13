  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Erzincan mesajı: Yer kaymasının nedenini açıkladı
Takip Et

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Erzincan mesajı: Yer kaymasının nedenini açıkladı

Türkiye Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan altın madeni faciasının şokunu yaşıyor. Toprak altında 9 işçinin kaldığı tahmin edilirken, Prof. Dr. Ahmet Ercan toprak kaymasının nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Erzincan mesajı: Yer kaymasının nedenini açıkladı
Takip Et

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan Anagold şirketinin altın madeni faciasını değerlendirdik.

Prof. Dr. Ercan'ın mesajı şöyle:

* Siyanür miyanür değil, Erzincan İliç Çöpler altın madeni ile öteki altın işletmeleri Türkiye'nin yabancılarca sömürülmesidir, soyulmasıdır. Uçkun (yerkayması) Anagold'un kazıyı yanlış eğimle kazması sonucu oluşmuştur. Dikkat! Türkiyemiz kaymasın.

Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde facia, 9 işçiye ulaşılamıyor: 'Şartlar bizden yana değil'Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde facia, 9 işçiye ulaşılamıyor: 'Şartlar bizden yana değil'Gündem

 