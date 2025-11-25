  1. Ekonomim
Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdiğini, tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğini duyurdu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kötü haber: Kalp krizi geçirdi
Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan haber geldi. Ercan, dün akşam kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" dedi.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de "Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…” açıklamasını yapmıştı.

