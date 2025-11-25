Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kötü haber: Kalp krizi geçirdi

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan haber geldi. Ercan, dün akşam kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" dedi.

Dün akşam kalp sektesi geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim.



Sevgi, saygılarımla. Esenlikler dilerim. pic.twitter.com/rzZa0Tbllf — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) November 25, 2025

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de "Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…” açıklamasını yapmıştı.