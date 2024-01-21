Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan yedi bölgeye nokta atışı: Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur

Geçen yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.

Deprem bilimciler Türkiye’nin depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini 1999’da yaşanan Gölcük depreminden bu yana tekrar tekrar söylerken, alınan önlemler hep yetersiz kaldı.

Son olarak Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, X (Twitter) hesabı üzerinden yedi bölgeye dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesi’nin adını sayarak “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, buralarda olur” çıkışı yaptı.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan, Doğu Anadolu Kırığı’nın Karlıova-Bingöl’den Hatay-Kırıkhan’a 580 km boyunda olup Arap ile Anadolu kıta parçalarının sınırını oluşturduğunu” anımsatarak şunları yazdı:

* Arap kıtasının kuzeye doğru itmesiyle her yıl 1 ile 4mm gerilir.6 Şubat 2023 depremi 510 yılda biriken gerginliğin yer direncini yenmesiyle oldu.

Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur. pic.twitter.com/Gi35pJQJxe — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) January 21, 2024

Öte yandan, Ahmet Ercan, 3 Şubat 2024’te depremle ilgili konuşmak üzere Kahramanmaraş’ta olacağını açıkladı. Ercan, “Sunuşum 14.30'da Kahramanmaraş Eczacı Odası toplantı salonunda olacaktır” duyurusunda bulundu.