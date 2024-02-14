Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaşımı gündem oldu: Erzincan'daki faciayı resmen eliyle göstermiş!

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken arama-kurtarma çalışmaları maden sahasında sürüyor.

Prof. Övgün Ahmet Ercan'ın aylar önce yaptığı uyarı ortaya çıktı. Kasım ayında bölgeye giden ve kaymanın olduğu yeri adeta aylar öncesinden işaret ederek uyaran Övgün'ün yaptığı paylaşım gündem oldu.

Kasım 2023'te bölgeye giden Prof. Övgün Ahmet Ercan'ın toprak kaymasının yerini gösterdiği video tekrar paylaşıldı. Ercan, videoyu alıntılayarak "Kasım ayında tehlikeyi belirtmiştim..." diye yazdı.



