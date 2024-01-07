Prof. Dr. Celal Şengör gözyaşları içinde Atatürk'ü anlattı

Prof. Dr. Celal Şengör, Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programına konuk oldu. Şengör, gözyaşarı içinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı.

Celal Şengör'ün gözyaşları içinde yaptığı konuşma şöyle:

* Bakın benim iki dedem, "Biz vatan kaybetmiş insanlarız. Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatana sahip çıkalım" derdi. Bakın biz bu vatanı bu çocuklara bırakacağız. Anneler babalar unutmayın Atatürk'ü hatırlayın, hatırlatın. Biz bu vatanı ne şartlarda kazandık. Vatanımızı içinde kaçılan değil, özlenen bir yer haline getirelim.

* Bir sürü kafasız yüzünden biz gençlerimizi kaybediyoruz. Benim hocam hademenin oğluydu. Benim hanımım onu ne zaman görse "İngiliz Lordu" gibi derdi. Ben onunla konuşurdum. "O Atatürk bize burs verdi bizi okuttu. O bize bu vatanı cennet gibi bıraktı" derdi.

* Atatürk "İktisadi ve kültürel bir gelişmeyle taçlandırılmamış zafer boş zaferdir. Bize Kültür Müdürlüğü lazımdı" demiş bir lider Atatürk. Atatürk'ün dedikleri hayat ansiklopedisi gibi. Çünkü Atatürk, Anadolu köyünün ne halde olduğunu biliyor. Bizimkiler Türk olduğunu hatırlamıyor. O köylerin ne halde olduğunu biliyordu. Anadolu halkının karnı kurtçuklarla doludur. O kurtçuk şnsanı yer bitirir. O kadar çok sakat, hasta vardır ki oralarda. Anadolu insanının ne halde olduğunu bilen bir liderdi. Türk olduğunu bilen bir liderdi.