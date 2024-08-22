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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu

Katıldığı çeşitli televizyon programlarında, Maymun çiçeği ile ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu
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Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı uzman isimlerin, çıktıkları televizyon programlarında, maymun çiçeği virüsünün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını iddia etti.

Ceyhan'ın da çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla insanları korkuya sevk ettiğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."

Şahin'e, birlik üyeleri de eşlik etti.

 

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