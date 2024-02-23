Prof. Dr. Demiralp: Acı reçetenin bedelini sabit gelirli ödememeli

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu'nda (EAF) düzenlenen ‘Makroekonomik Politika Yaklaşımları ve Sonuçları’ konulu sunumunda konuşan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini değerlendirdi.

MB’nin bağımsızlığı ile ilgili soru işaretleri var

Demiralp, son enflasyon raporu sunumuna işaret ederek iletişim açısından en başarılı sunum olduğunu kaydetti. MB Başkanı Fatih Karahan'ın ‘enflasyon görünümünde iyileşme olana kadar sıkı duruş sürecek’ sözünü hatırlatan Demiralp, “Aylık mevsimsellikten arındırılmış enflasyon ocaktan hazirana kadarki dönemde ortalama yüzde 3’ün üstünde olursa hedefi tutturamayacağız dendi. Bu iletişim açısından kolay ve anlaşılır bir dil” diye konuştu.

Öte yandan yeni MB başkanın ne kadar şahin olduğu ile ilgili soru işareti olduğunu dile getiren Demiralp, “Yüzde 36’lık yıl sonu enflasyon tahminine ulaşabilecek miyiz çok net değil. Zaman istedi ama Türkiye’de MB’nin bağımsızlığı ile ilgili soru işaretleri var. Siyasi baskı yoksa neden seçim bekleniyor. Ama bizim tahminimiz yıl sonu için yüzde 50’ye yakın bir yılsonu tahimini işaret ediyor. Yüzde 36 bana gerçekçi gelmiyor” dedi.

Mayıs ayında enflasyon yüzde 72'lere yükselir